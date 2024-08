Pompei turista vandalizza gli affreschi della Casa delle vestali | cinque incisioni con le iniziali della sua famiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Napoli, 7 agosto 2024 – Ennesimo atto di ‘vandalismo egocentrico’ negli scavi archeologici di: unbritannico di 37 anni è stato denunciato per aver inciso le propriee quellefiglie sulle pareti. Ad occuparsene sono stati i carabinieriprocura di Torre Annunziata: il reato ipotizzato è quello di danneggiamento al patrimonio artistico. Ad aver allertato i militari presenti nel parco archeologico è stato il personale. Nel giro di pochi minuti, il britannico è stato bloccato: aveva con sé un oggetto contundente, molto probabilmente utilizzato per compiere le. Il danneggiamento, spiegano i carabinieri, consiste in scritture effettuate sulla parte affrescata sinistra posta all'ingressodomus.