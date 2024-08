La crescita costante di Disney+ in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Se i numeri delle principali piattaforme OTT che offrono (a pagamento, tramite abbonamento) Video on Demand, iniziano a mostrare i primi segnali di una flessione in, c’è una realtà che – pur senza picchi – continua a crescere nel corso degli anni. Non tanto per quel che riguarda il numero degli abbonamenti, ma per due parametri che sono fondamentali per comprendere al meglio se un prodotto digitale funziona e ha presa sul mercato. Parliamo di, il servizio di film (anche corti) e serie tv che offre ai telespettatori i contenuti di Disney, Pixar, Marvel, National Gegraphic e Star.