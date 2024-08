Porta Tufilla piange Palmiro Paolini Una vita per sestiere e Ascoli calcio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)dilistato a lutto per la scomparsa di, più conosciuto come ‘Lillo’, storico figurante rossonero che se ne è andato proprio all’indomani della Giostra in onore del Santo Patrono della città, Sant’Emidio., 71 anni, era conosciutissimo a Campo Parignano. Affetto dalla ‘Sindrome di down’ era stato praticamente adottato da tutto il quartiere ed era una persona di una bontà e di una simpatia invidiabili. Dispensava buonumore solo a vederlo ed indimenticabili erano le sue gag in Curva Sud quando entrava, con i tifosi che intonavano la sigla del film Rocky, e lui imitava il pugile americano impersonato dall’attore Silvester Stallone che negli anni Ottanta imperversava nelle sale cinematografiche. Tutti urlavano ‘Rocky Rocky’ e lui rispondeva ‘Sò, io’. E giù grandi risate.