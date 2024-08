Parigi 2024 volley femminile | Italia spazza via la Serbia prima semifinale della storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) L’delè per lavolta nella suaalle semifinali delle Olimpiadi. Le azzurre del ct Velasco piazzano un’altra importante bandierina acon un’altra convincente prestazione nei quarti contro la, battuta per 3-0 (26-24, 25-20, 25-20) . Danesi e compagne entrano quindi in ‘zona medaglia’ e ritroveranno la Turchia, demolita nettamente qualche giorno fa nella fase a gironi. Non una partenza facile per l’, la tensione si fa sentire sia dai 9 metri che in attacco e laallunga sino al +5 (8-13). La fuganazionale di Guidetti dura sino al 19-15, poi l’ace di Giovannini riporta la sfida in parità sul 19-19. Le azzurre riemergono ancora una volta dal -2 (19-21) con un paio di punti di platino di Antropova (23-22), Boskovic annulla un primo set ball ma sul secondo spedisce in rete il suo attacco: 26-14.