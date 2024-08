Emergenza granchio blu nominato il commissario straordinario Caterino

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) Enrico, ex prefetto di Rovigo e Ravenna, è statodal Governo comeper gestire l’blu in Italia e in particolare nell’Adriatico. Rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026 e gestirà un fondo di 10 milioni di euro per limitare i danni causati dalla specie alloctona che sta distruggendo l’ecosistema marino nostrano. Ad annunciare il compito sono stati il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il collega dell’Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Francesco Lollobrigida. L’annuncio del nuovoscelto dal Governo Ilblu, ha spiegato il titolare del dicastero di via Cristoforo Colombo, ha “compromesso alcune attività economiche e rischia di compromettere tutto l’ecosistema marino” in assenza di “misure strategiche“.