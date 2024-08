L’Onu contro il rimpatrio dei bimbi ucraini rifugiati nel Bresciano | Kiev è ancora in guerra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'UNHCR, Agenzia ONU per i, “prende atto della decisione del Tribunale per i minorenni di Brescia di autorizzare ildegli oltre 60 minoriospitati a Rota d'Imagna, Bedulita e Pontida da oltre due anni”. Tuttavia, si legge in una nota, "esprime preoccupazione per i possibili bisogni e rischi di protezione internazionale del gruppo che verrà rimandato in un paese invaso e in”. Nel luglio del 2023 - viene spiegato nella nota - l'UNHCR ha diffuso una posizione sulvolontario in Ucraina di bambine e bambiniprivi di cure genitoriali, compresi i minori non accompagnati e i minori evacuati da istituti di assistenza in Ucraina.