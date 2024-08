Riapriamo la chiesa di San Nicolò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Da cinque anni ladi Sanè chiusa: non facciamo in modo che diventi un semplice spartitraffico nel cuore di Borgo Marina". L’appello arriva da Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Dopo la caduta di un pezzo di travertino del cornicione, avvenuta nel 2019, non si conoscono le decisioni dei responsabili della Diocesi, per la riapertura o il recupero dell’importantestorica situata nel Borgo Marina" scrive Renzi. Il valore non è solo storico ma anche culturale. Afferma il consigliere: "Laconserva, in una teca argentea, donata dalla Municipalità di Rimini, nel 1632, la Sacra Reliquia dell’Omero di San Nicola, proclamato Compatrono della città, venerato dalla gente di mare e da tanti ortodossi in pellegrinaggio".