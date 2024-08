Il libro Uccidi Chuck uccidi Il ritorno per ora di Palahniuk La lettura come terapia d’urto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) 78 101 108 32 99 117 108 111 44 32 111 118 118 105 97 109 101 110 116 101 33. “Nel culo, ovviamente!”. Allucinato, allusivo, arrapato, avvinghiato alla vita. Andiamo dritti al sodo, il nuovo romanzo diNon per sempre, ma per ora (312 pp.; 19,00€), pubblicato nella collana Strade blu da Mondadori – con la traduzione di Gianni Pannofino – è il campionario dello scrittore di Pasco all’enne potenza. Oltre a incisi in greco, latino e sanscrito alcuni dialoghi,quello riportato all’inizio dell’articolo, vengono scritti con sequenze di numeri. I protagonisti del volume sono due fratelli Otto e Cecil, quest’ultimo la voce narrante, cresciuti nella rigogliosa campagna del Galles. Guardano documentari, fanno sesso tra di loro, ma soprattutto ammazzano il tempo ammazzando.recita la sinossi “l’omicidio è il business di famiglia. Mica siamo a Downton Abbey, qui”.