Coppa Italia La Carrarese affossa il Catania Cherubini e Cerri regalano la qualificazione

(Di domenica 4 agosto 2024)(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Belloni (46’ Grassini), Capezzi, Schiavi (64’ Zuelli), Cicconi; Panico (78’ Palermo), Palmieri (46’); Capello (79’). All. Calabro. A disp. Mazzini, Tempucci, Motolese, Oliana, Cartano, Della Latta, Raimo, Finotto. All. Calabro.(3-4-2-1): Bethers; Monaco, Curado, Quaini; Bouah, Zanellato, Sturaro (78’ Forti), Castellini; Rapisarda, Chirico (78’ De Luca); Popovic. A disp. Furlan, D’Emilio, Allegra, Coriolano, Nania, Pelleriti. All. Toscano. Arbitro: Calzavara di Varese; assistenti Zanellati di Seregno e Consonni di Treviso; quarto ufficiale Angelillo di Nola. Marcatori: 48’(Car.), 54’ Popovic (Cat.), 89’(Car.). Note: 1.707 spettatori per un incasso di 14.752 euro; angoli 8-2; ammoniti Palmieri, Schiavi, Panico, Monaco, Cicconi, Coppolaro; recupero 3’ e 7’.