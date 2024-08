Peste suina abbattuti migliaia di maiali La denuncia | Uccisi con gas o pinze elettriche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Animalicon il ricorso al gas (Co2), lavoratori che trasportano le casse con i suinetti vivi e poi le carcasse, animalicondotate di elettrodi usualmente, un lavoratore che entra fisicamente nel container con imorti per uccidere definitivamente un grosso suino agonizzante e animali morti all’interno dell’allevamento. L’associazione “Essere animali” ha filmato con i droni l’abbattimento di centinaia diin tre allevamenti intensivi in provincia di Pavia e Novara, dove sono stati registrati focolai di. Attualmente sono 7 i focolai in altrettanti stabilimenti di suini situati in Lombardia (province di Milano e Pavia), in Piemonte (Novarese) e in Emilia-Romagna (provincia di Piacenza). Tutte zone ad alta produzione zootecnica e dove verrannocirca 15.000 animali.