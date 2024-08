Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 3 agosto 2024)e ildeldi, ladelI fan si lamentano spesso dell’uso degli alieni come espediente per la trama die ildeldi, ma i visitatori ultraterreni visti nel film non sono tecnicamente alieni nel senso tradizionale del termine. Da Indy che sopravvive a un’esplosione nucleare nascondendosi in un frigorifero a Shia LaBeouf che si muove nella giungla con un gruppo di scimmie in computer grafica, sono molte le sequenze de Ildeldiche i fan dihanno rifiutato. Un famoso episodio di South Park ha usato una metafora scioccante per descrivere ciò che ildiha fatto al franchise. Ma la scena che ha davvero perso l’affetto del pubblico è verso la fine, quando Indy incontra quella che sembra essere una cabala di alieni.