Il Cabaret degli animali tra musica e ironia Un gioco metateatrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Nell’estate di Suvereto targata Entele e culturale Puccini fa tappa il ’’ nell’ambito di SuverArt Festival. Oggi alle 21.30, nel Chiostro di San Francesco, il pubblico potrà assistere allo spettacolo ispirato al libro ’La fattoria’, capolavoro di George Orwell che di questo lavoro è il filo rosso sia della narrazione che della creazione. Nel ‘’ l’universo sonoro della cantautrice Valeria Caliandro si unisce alla drammaturgia di Francesco Dendi (autore e regista) per uno spettacolo firmato a quattro mani che ha debuttato lo scorso novembre e che arriva per la prima volta nelle colline della CostaEtruschi. Prenotazioni al 350 176 6636. La biglietteria è aperta in Saladalle ore 18.30.