Catania match contro la Carrarese in Coppa Italia senza i nuovi acquisti | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildi mister Toscano oggi farà il suo esordio inla, ma non potrà contare sui. Gli etnei non hanno infatti ancora presentato la fideiussione integrativa per registrare icontratti. Attraverso un comunicato il club ieri ha chiarito i motivi. “In vista della gara con la, in programma domani alle 18.00 al Comunale di Chiavari e valevole per il turno eliminatorio dellaFrecciarossa 2024/2025, mister Toscano potrà contare su ventidue calciatori: quindici della prima squadra, sette dell’under 19 rossazzurra. Non saranno disponibili per questa gara gli atleti ingaggiati durante la sessione di mercato in corso, non essendo ancora completate le procedure di tesseramento con riferimento alle garanzie da produrre entro il 9 agosto.