(Di sabato 3 agosto 2024) La federboxe italiana ha annunciato di non voler accettare l’offerta dell’Iba di uninper l’azzurra. In una nota, la Federazione pugilistica italiana ha preso le distanze dalla decisione del capo della federboxe mondiale, il russo Umar Kremlev. L’oligarca vicino a Vladimir Putin aveva deciso di riconoscere alla pugile azzurra ilda 100 mila dollari «come se avesse vinto la medaglia d’oro» alle Olimpiadi di Parigi. L’International Boxing Association, sotto la guida del presidente Umar Kremlev, ha deciso di assegnare undi 100.000 euro addopo il controverso incontro con Imane Khelif. Questo, originariamente destinato ai vincitori delle medaglie d’oro olimpiche, è stato suddiviso in 50.000 euro per l’atleta, 25.000 euro per l’allenatore e 25.000 euro per la federazione di appartenenza.