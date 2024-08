Leonardo Fabbri e il peso di essere l' altro favorito | una sfida epocale a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)è così gasato da rendere frizzanti tutti gli italiani che gli passano accanto. Atleti o semplicemente connazionali non importa, il gigante buono azzurro ne ha per tutti. E meno male, questo entusiasmo misto a cattiveria agonistica è esattamente ciò che serve alla spedizione italiana ed è proprio ciò che ha chiesto il presidente della federazione atletica Stefano Mei, intervenuto a Casa Italia pochi giorni fa: «Servono felicità e rabbia», la felicità di far parte «della squadra di atletica più forte di tutti i tempi» e la rabbia agonistica per «evitare di dare qualcosa per scontato». Leoincarna alla perfezione quella che viene definita «new wave dell'atletica italiana», consapevole che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Il suo potere è lanciare illontano, molto lontano, come solo gli americani sanno fare.