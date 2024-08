Bagni di Lucca sogna l’oro alle Olimpiadi Tennis | Paolini centra la finale del doppio con Errani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Parigi, 2 agosto 2024 – Se nel torneo di singolare il sogno olimpico di Jasminesi è interrotto prima del tempo, adipossono ancorare una medaglia grazie alla loro campionessa. Lata toscana, nelcon Sara, ha conquistato lapergrazie alla vittoria contro la coppia dite ceche Karolina Muchova e Linda Noskova. Male che vada sarà quindi argento, anche se ora l’obiettivo è quello di salire sul gradino più alto del podio. Il duoha disputato un’altra prova superlativa, superando le rivali in due set (6-4; 6-3). Ma del resto la coppia non è nuova a imprese di questo genere. Affiatatissime, hanno dimostrato di avere davvero una marcia in più. Per Jasmine, dopo la doppiaal Roland Garros e a Wimbledon, arriva un altro risultato importante in una stagione fin qui eccezionale.