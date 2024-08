Sos siccità ma il piano è solo sulla carta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nelle Marche ogni anno ci piovono in testa 8 miliardi di metri cubi d’acqua, ma ne mettiamo da parte140 milioni. Poi l’estate facciamo i conti con, strette ai rubinetti e razionamenti in ordine sparso. Un paradosso tutto italiano (e nonmarchigiano), condito di sprechi e condotte colabrodo quel tanto che basta. In regione servirebbero più invasi, non necessariamente grandi – proposta lanciata al vento da anni e regolarmente persa in chiacchiere e distintivo –, mentre “ildegli acquedotti predisposto nel 2014 dalla Regione è rimasto lì,”, ha detto Claudio Netti, presidente emerito del Consorzio di bonifica delle Marche. Intanto ieri c’è stato un nuovo incontro operativo della direzione della Protezione civile regionale con il comitato provinciale per affrontare la difficoltà di approvvigionamento idrico nella provincia di Pesaro e Urbino.