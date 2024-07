Nusco crisi politica | il Sindaco chiede le dimissioni del consigliere Dutto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa stabilità della maggioranza, che sostiene ildel Comune di, è stata scossa negli ultimi tempi da una serie di eventi che hanno provocato una pesante spaccatura interna alla maggioranza. Di fatto, durante il consiglio comunale di ieri 30 luglio 2024, ilIuliano con un gesto eclatante ha revocato alcomunale, marito dell’assessore esterno Madaro, tutte le deleghe a lui affidate e ne ha richiesto le. Una mossa però che non sembra aver colto di sorpresa la minoranza che, già da tempo, era a conoscenza di profonde incomprensioni e malumori in seno alla maggioranza anche in conseguenza di una attività amministrativa debole e sterile fatta solo di apparenza (feste, sagre e tarantelle) e carente nell’attivazione di servizi efficienti ed utili per i cittadini.