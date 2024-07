WWE | Logan Paul si compiace del suo primato nel rubare mosse celebri

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024)è uno dei wrestler maggiormente odiati dal WWE Universe per via del suo carattere poco rispettoso, arrogante e per via del suo modo di combattere altamente sporco. Pochi fan WWE pensavano per questi motivi che potesse diventare un volto celebre della compagnia, tuttavia ultimamente è diventato uno dei wrestler più conosciuti della federazione per via della sua rivalità con LA KNIGHT, faida che probabilmente finirà nel loro match in programma per Summerslam. Nelle ultime oreha pubblicato un video nel suo profilo X, il quale presenta varie clip delledi wrestler che hanno fatto la storia della WWE come Hulk Hogan e Shawn Michael, comparate a clip in cui si vedeimitare le famosedurante i suoi match. Il post è accompagnato anche da una didascalia provocatoria con scritto: “ Mr STEAL YO FINISH.” MR.