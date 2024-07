Spellbound | trailer per il nuovo film animato Netflix prodotto da una leggenda della Pixar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) Vediamo le prime immagini deld'animazione dello studio che vedrà Rachel Zegler prestare la sua voce alla protagonistadi Skydance Animation è stato un progetto a lungo avvolto nel mistero, ma ora, grazie a, il pubblico ha un'idea più precisa di cosa aspettarsi quando il musicalarriverà in streaming nel corso dell'anno. Interpretato da Rachel Zegler,dal fondatoreJohn Lasseter - segue Ellian, una principessa che deve intraprendere una missione per salvare il suo regno e i suoi genitori dopo che questi ultimi sono stati accidentalmente trasformati in mostri. Il primoci presenta Ellian mentre si imbarca in questa avventura che le cambierà la vita. La pellicola debutterà su