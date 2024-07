FOTO & VIDEO Pontecagnano Faiano casa sottratta alla criminalità diventa nuova sede centro antiviolenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Cambial’associazione dedicata ad Anna Borsa. ildonne in memoria della giovane parrucchiera uccisa dal suo ex. Dal 1 agosto sarà, infatti, ospitato in un appartamento confiscatoorganizzata in via San Francesco 123 aSaiano. Oggipresenza della presidente dell’associazione Differenza Donne, delle autorità civili e militari, l’inaugurazione dellache è stata arredata anche grazie ad una sinergia con Ikea e al suo progetto sociale “Un posto da chiamare”. L’appartamento gestito dall’Associazione Differenza Donna metterà a disposizione delle sue ospiti, spazi accoglienti, confortevoli e funzionali per tutte le attività che vi verranno svolte all’interno nel consueto orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 con reperibilità telefonica H24, al numero 344.3400016.