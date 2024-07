Caso Calcioscommesse Pastina e Forte faranno ricorso alla Corte Federale di Appello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon è finita ieri con la sentenza del TribunaleNazionale la battaglia legale che si apprestano a porre in essere Christiane Francesco, condannati rispettivamente a due anni di squalifica e 9 mesi di stop, oltre a dover pagare una ammenda di 15 mila e 6 mila euro. La vicenda, come noto, riguarda le presunte scommesse che i due avrebbero posto in essere nelle stagioni 2021-22 e 2022-23 quando entrambi indossavano la maglia del Benevento, casacca cheha vestito fino allo scorso aprile prima di essere costretto a fermarsi per un problema al ginocchio mentreè ora un tesserato dell’Ascoli. Entrambi hanno utilizzato i social per esternare tutto il proprio rammarico.