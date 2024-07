Lady Gaga ha pre-registrato la sua performance alla cerimonia delle Olimpiadi per ragioni di sicurezza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) La popstar si è esibita con la propriaprima dell'evento e non in diretta durante l'apertura dei Giochi Olimpici. Nonostante sia stata proprio lei a dare il via ai trentatreesimi Giochi Olimpici di Parigi 2024,ha pre-lamostrata in seguito durante la diretta delladi apertura. Lo show si è svolto diverse ore prima della messa in onda. Uno show complicato da parecchi imprevisti, tra difficoltà tecniche, condizioni meteorologiche avverse e pioggia sulla Senna proprio durante la sua esibizione di Mon Truc en Plumes, in omaggiostar francese Zizi Jeanmaire. Show in anticipo In base a quanto riporta Associated Press,è stata avvistata mentre si riscaldava sul palco circa tre ore