Papa all' Angelus | La guerra è una sconfitta contraddice lo spirito delle Olimpiadi

(Di domenica 28 luglio 2024) “Laè unalodei Giochi Olimpici, che sono in corso a Parigi”. CosìFrancesco ha esordito durante l'di questa mattina dalla finestra rivolta su una piazza San Pietro assolata e affollata di pellegrini. Mentre “nel mondo tanta gente soffre per le calamità naturali e la fame, si continuano a costruire e vendere armi e a rinunciare a risorse alimentando guerre grandi e piccole", ha aggiunto il pontefice. “È uno scandalo che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare e chelodi fratellanza dei Giochi olimpici appena iniziati”, ha sottolineato il, che ha poi invitato i fedeli a “non dimenticare che laè una".