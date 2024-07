Un posto al sole anticipazioni | Guido tradisce Mariella

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 luglio 2024) A UnalDel Bue tradirà la moglienel corso dei prossimi episodi. Stando alledella soap opera partenopea, infatti, il vigile non riuscirà più a reprimere i sentimenti che prova per Claudia Costa e i due si lasceranno andare alla passione. Ricordiamo chestanno attraversando da tempo una difficile crisi coniugale soprattutto da quando la Altieri ha scoperto che il marito ha perso la testa per l'attrice. La donna, ferita e delusa, si è allontanata dae ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare con il piccolo Lollo in compagnia di Bice. Del Bue, però, sentirà la mancanza della sua famiglia e raggiungeràe il figlioletto in vacanza per trascorrere del tempo con loro e cercare di recuperare l'armonia familiare.