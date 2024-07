Risveglio di primavera | grande successo per il saggio di Nettuno Nuovo Spazio Teatro Musica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 luglio 2024 -Il 13 luglio scorso ore 21:00 presso ilBasilica di Roma si è svolto ilspettacolo di fine anno accademico della nota scuola teatrale di, diretta da Nella Russo e Chiara Lorusso che vede gli allievi cimentarsi in una delle più celebri opere di F. Wedekind:diDopo ildell’anno scorso con Romeo e Giulietta, gli allievi hanno alzato decisamente il livello portando in scena per la prima volta in un noto e importanteromano un testo particolarmente audace, che nonostante sia stato scritto nel fine ottocento è decisamente attuale.