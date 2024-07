La competitività del comparto farmaceutico italiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Il governo ha mostrato un approccio difensivo dellafarmaceutica italiana a proposito della proposta di Pharma Legislation dell’Ue quando, a fine marzo dell’anno scorso, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto ha inviato alla commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakydes, un documento di posizionamento, sottoscritto da tutti i ministeri interessati, Aifa e Farmindustria, sottolineando in particolare la necessità di “evitare il rischio di indebolimento della protezione della proprietà intellettuale”. Un elemento positivo e forse inatteso dato il generale disinteresse per affrontare in modo complessivo il temadi questo e precedenti governi.