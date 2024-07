Aya Nakamura chi è la donna con cui Emmanuel Macron ' dichiara guerra' a Marine Le Pen

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella discussa e discutibile cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi 2024 c'era anche Aya: si tratta della cantante di lingua francese più ascoltata nel mondo. Bionda, pelle nera, sandali spartani e un abito di piume dorate, si è esibita al fianco della Guardia Nazionale, terminando il suo show sull'attenti, proprio come tutti i suoi ballerini. Un'esibizione molto contestata dalle destre in Francia, poiché lanon rappresenterebbe il "modello francese". Tra chi la ha criticata,Le Pen, che ha attaccato ladopo che l'artista era stata selezionata dain persona per la cerimonia d'apertura. Aya è stata naturalizzata francese nel 2021 ed è stata contestata anche dal gruppo di estrema destra dei Les Natifs (I Nativi), "Niente da fare, Aya. Qui siamo a Parigi, non al mercato di Bamako", la avevano dileggiata.