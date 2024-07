Olimpiadi Parigi 2024 calcio femminile | il Canada sospende l’allenatrice Il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024)della squadra didel, Bev Priestman, è stata sospesa dal suo incarico per tutta la durata delledia seguito del caso di spionaggio con i droni durante due sessioni di allenamento della Nuova Zelanda. "Nelle ultime 24 ore, sono state portate alla nostra attenzione ulteriori informazioni riguardanti l'uso di droni contro avversari, in occasione dei Giochi Olimpici di– ha affermato il Comitato Olimpico Canadese (NZOC) in una nota – Alla luce di queste nuove rivelazioni,Soccer ha preso la decisione dire l'allenatore della nazionale, Bev Priestman, per il resto dei Giochi Olimpici die fino alla conclusione dell'indagine indipendente esterna".