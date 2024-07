Gaia e Luca colpo di scena dopo Temptation Island | cosa è successo dopo il falò

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 26 luglio 2024)sono usciti insieme dail realitytraun meseildi confrontohanno messo alla prova il loro amore nell’ultima edizione di, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.essere stata tradita ripetute volte dal fidanzato lei voleva capire se poteva ancora fidarsi di lui.ildi confronto i due sono usciti insieme dal programma, ad un mese dalla fine del loro percorso c’è stato però un inaspettatodi, i due infatti si sono detti addio. In merito alla fine della loro storia d’amore lui ha rivelato: “Questo mese è stato un mese burrascoso a livello emotivo,ha preso delle decisioni che non mi aspettavo e ha deciso di chiudere la relazione perché sì è resa conto che molte cose non le aveva superate.