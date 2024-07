Milano ieri a San Siro festa aziendale di Deloitte con concertone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo una serie di concerti che hanno visto esibirsi tra gli altri anche Taylor Swift, Vasco Rossi, Zucchero e Travis Scottlo stadio di Sanè stato invaso dai dipendenti di. L'occasione è stata laorganizzata per le oltre 13 mila persone dalla società di consulenza e revisione in Italia.è presente anche a, con una sede in Via Tortona (operativa ancora per poco: l'azienda ha già annunciato il trasferimento in Santa Sofia per l'autunno). Nel corso dell'evento si sono esibiti sul palco alcuni artisti, tra cui Mahmood e Gabry Ponte, e tanti momenti della serata sono stati immortalati sui social con post, foto e video pubblicati dalle persone presenti per l'occasione.