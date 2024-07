Elena Ugolini chi è la candidata del centrodestra alle elezioni in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Bologna, 25 luglio 2024 –civicaprossimeregionali di fine novembre, sarà sostenuta dal. Un endorsement che era nell’aria già da qualche mese, che è passato dall’apprezzamento di alcuni esponenti politici (come il senatore meloniano Marco Lisei e altri) e ora, dopo l’incontro di oggi, ha ottenuto anche l’ok a livello regionale delle forze politiche di(Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati). Manca, soltanto, la conferma ufficiale nazionale attesa da Roma.e il modello Forlì: "Qui ha vinto un civico, è la prova che si può fare" Laureata in Filosofia, vicina a Comunione e Liberazione Riminese di nascita, bolognese d’adozione, nata il 9 giugno 1959, sposata e con quattro figli,si è laureata con lode in Filosofia all’Alma Mater nell’84.