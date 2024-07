Arrestati due ventenni che hanno ucciso per sbaglio una donna a Roma Est Video

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - Era stata uccisa per errore mentre era alla guida della sua smart. È successo adue mesi fa, e oggi i poliziotti della Squadra Mobile diarrestato due persone per l'omicidio dell'81enne Caterina Ciurleo, originaria di Reggio Calabria, uccisa per errore con un colpo di pistola nel corso di una sparatoria in via della Riserva Nuova, in zona Ponte di Nona, il 24 maggio scorso. Lo apprende AGI. Si tratta dell'uomo che ha sparato e dell'autista. A coordinare l'inchiesta il pm Carlo Villani.