Kekko dei Modà mondo della musica sconvolto | non riuscivo a piegare le gambe

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Ho bisogno di capire se continuare, non posso promettere nulla”, questa la dichiarazione di, arrivata a 10 anni dal primo concerto a San Sirosi scusa con tutti i fan e con ima, ad oggi non può fare altro che accettare questo momento e ascoltarsi Foto tratta da internet A 10 anni dal primo San Siro deiarriva la notizia che mai nessuno si sarebbe aspettato.lascia! Lui dice di aver vissuto un sogno che proprio i suoi fanno hanno aiutato a realizzare e per questo, insieme alla sua band, proverà per sempre gratitudine. “Mi scuso con tutti voi, e con i(con cui siamo più uniti che mai) – ha poi aggiunto -. Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmisicuro che mi possiate capire. Vi amo”.