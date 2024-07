Italia | scultore cinese mostra viaggio di Marco Polo a pubblico mondiale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 lug – (Xinhua) – Un uomo di mezza eta’ e’ seduto a cavallo, con lo sguardo fisso in lontananza. La sua barba folta e il suo distintivo copricapo suggeriscono un’origine occidentale. Questa piccola scultura, che emana una lucentezza bronzea con un’esteticasemplicistica ma espressiva, si trova in unaattualmente in corso all’Accademia delle arti del disegno di Firenze, in, e raffigura nientemeno che il famoso esploratoreno. Intitolata “in Cina”, lacommemora il 700mo anniversario della morte del famoso esploratoreno attraverso le sculture e i dipinti di Wu Weishan, rinomato artista internazionale e curatore del Museo nazionale d’arte della Cina, presentando ildiin Cina secoli fa e coinvolgendo ildi tutto il mondo.