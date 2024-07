Naomi Campbell mi ha riempito di botte | attrice italiana confessa l’aggressione subita ecco chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024) Una notaha fatto delle rivelazioni shock su: di chi stiamo parlando? La top model l’avrebbe aggredita fisicamente: perché? A parlare di quanto accaduto è stata Yvonne Sciò, volto di Non è la Rai, il famoso programma di Gianni Boncompagni. Citando le sue testuali parole,l’avrebbe “corcata di”. L’aneddoto è stato raccolto e diffuso da La Repubblica, nell’ultima intervista dell’. Ma cosa è successo? Le due donne si sarebbero incontrate in un albergo di Roma, ma i fatti risalgono a oltre dieci anni fa. In quell’occasione,avrebbe aggredito fisicamente Yvonne per un motivo davvero banale: a quanto pare la top model non avrebbe gradito l’abito dell’, che sembrava essere identico al suo.