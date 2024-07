Ginnastica artistica orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista nelle gare dialledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti, in particolar modo con le squadre: le Fate possono puntare di forza al podio nel team event dopo aver trionfato agli Europei, i Moschettieri saranno tra gli outsider nella lotta per il podio dellache premia la solidità di un intero Paese. Si incomincerà sabato 27 luglio (ore 20.00) con le qualificazioni maschili: Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini scenderanno in pedana nell’ultima pedana per meritarsi un posto tra le migliori otto squadre e per inseguire qualche finale di specialità (su tutti Macchini alla sbarra) e i due posti nell’all-around (Abbadini e Casali).