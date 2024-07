Oggi nuovo incontro tra Lindstrom e l’Everton | si può chiudere in settimana Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Jespermesso sulla porta da Antonio Conte. L’allenatore del Napoli non ha visto in lui le qualità giuste per incidere e ha deciso di metterlo nella lista dei partenti. Su di lui c’èche ha già trovato l’accordo con De Laurentiis: prestito con diritto di riscatto. Resta da convincere il calciatore. Inla svolta, lo scrive il giornalista Nicolòvicino al, inla chiusurasu X: “Previsto perunround di colloqui tra Everton e Jasper. I Toffees vogliono prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal Napoli. Accordo totale tra i due club, che sono fiduciosi dila trattativa questa“. Expected today a new round talks between #Everton and Jasper #. #Toffees want to sign him on loan with option to buy from #Napoli.