Joe Biden si ritira dalla corsa per la Casa Bianca | È stato il più grande onore della mia vita servirvi come presidente

(Di domenica 21 luglio 2024) Joesiper la. Lo ha annunciato lui stesso con una lettera agli americani pubblicata su Instagram. «Servireil piùmia. Ora però è nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi ritiri», scrive l’81enne leader democratico. Pochi minuti dopo, in un altro post sui suoi canali social,ha chiarito anche a chi intende lasciare il testimone per la candidatura allatra i Democratici: alla viceKamala Harris che lo ha affiancato«partner straordinaria» in questi (quasi) quattro anni. Da settimaneera sotto crescente pressione per fare un passo indietro a favore di un candidato più competitivo contro Donald Trump.