I motori spingono a bassi giri Queste non sono vere crescite

(Di domenica 21 luglio 2024) "L’economia cresce poco. Anche i, come la Lombardia, avanzano di decimali". Andrea Monticini (nella foto), professore di econometria finanziaria dell’Università Cattolica, spegne gli entusiasmi propagandistici: "Gli zero virgola non fanno la differenza". Non basta fare meglio dell’Italia? "In Italia la maggior parte del Pil arriva da poche regioni, tra cui la Lombardia. Purtroppo siamo tornati ai ritmi di crescita del pre- Covid dopo un ottimo recupero dallo shock della pandemia: c’è un forte problema relativo alla mancata crescita della produttività, occorre darsi un orizzonte di 5-10 anni per migliorare". Il Pnrr ha deluso le attese? "Il Pnrr aveva due gambe: soldi e riforme. L’impressione è che le riforme siano state realizzate al minimo o non siano incisive. Questa parte del Pnrr era quella che avrebbe dovuto rilanciare la dinamicità dell’economia italiana.