TS – Sancho titolare con lo United Ten Hag lo perdona | Tutti possono…

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-20 19:41:25 Arrivano conferme da TS: Il rapporto tra il Manchestersembra rinato. Non solo parole, anche fatti: Erik Ten Hag lo ha schierato dal primo minuto nel match contro i Rangers, anche se non aveva molte alternative vista la rosa ancora incompleta. Ma il vero scambio di pace è arrivato direttamente dall’allenatore, che è tornato a parlare del futuro del giocatore, che piace anche alla Juve di Thiago Motta. L’esterno inglese classe 2000 ha fatto ritorno ai Red Devils dopo l’ottima parte di stagione in prestito al Borussia Dortmund. E si era trasferito proprio per i problemi personali avuti proprio con il tecnico olandese. Una questione che sembrerebbe essere superata.