Scuola | nuova palazzina dell’Itis Da Vinci ci siamo Apertura a settembre ma con l’incognita custodi

(Di sabato 20 luglio 2024) Firenze, 20 luglio 2024 – Aprirà finalmente alaDa. “Ma rischia di poter essere inaugurata solo in parte per la mancanza di collaboratori scolastici”, l’allarme fatto risuonare da Marco Bellesi, docente del Dache era presente al sit-in organizzato dalla Cgil proprio per evidenziare il problema derivante dalla mancanza di Ata. “E’ vero che c’è un problema di carenza di Ata - dice Marco Paterni, dirigente scolastico del Da-. Mi pare però una previsione decisamente pessimistica. Io conto di aprire per intero la, che contiene 27 aule e 6 laboratori. Sarebbe davvero catastrofico non riuscire ad utilizzarla a pieno regime per mancanza di collaboratori. Ma sono certo del fatto che non andrà così”. Laha 1960 studenti e un totale di 26. Per il momento, dal Ministero ne è arrivato uno in più.