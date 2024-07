Il muro di casa mia alla fine della rotta balcanica | conversazione con due imbianchini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Oggi sono amia dueegiziani. Li ha mandati l’amministratore del palazzo per sistemare una parete che una perdita del tetto ha macchiato. So che sono egiziani perché l’ho chiesto dopo che uno di loro ha rotto il ghiaccio: “Ho lasciato il deserto per ritrovarmi nel caldo di Milano”. A parlare è il più giovane, che avrà vent’anni o poco più. L’altro è più anziano e taciturno, non sorride come fa il primo, che scambia volentieri due parole mentre aspetta che asciughi la prima mano di pittura. La famiglia sta vicino al Cairo. L’ha lasciato partire ormai diversi anni fa. In aereo per la Turchia, poi a piedi in Grecia, dove è rimasto due anni, ha lavorato e non gli dispiacerebbe tornare. Si è trovato bene in Grecia, racconta. Ma si va e si sta dove c’è lavoro. Ha pagato 10.000 euro per affrontare il secondo viaggio.