Golf Billy Horschel davanti a sorpresa all’Open Championship dopo un sabato palpitante In rimonta Manassero

(Di sabato 20 luglio 2024)oggi è andato in scena un giro che non può rappresentare meglio il moving day. Royal Troon che la mattina si fa attaccare, diversi giocatori vanno aggressivi e bassi con i punteggi. Poi dal primo pomeriggio in poi arriva la pioggia, a tratti il diluvio, si alza il vento e il campo scozzese torna a mietere vittime su vittime. Le seconde nove, lunghissimi e giocate tutte contro vento, sono un inferno, e il risultato è una classifica cortissima. Dalle difficoltà del pomeriggio spunta, che comanda in solitaria le operazioni con un totale di -4. Dai dieci di ieri oggi sono nove i giocatori sotto par, e sono tutti racchiusi in tre colpi, per una domenica che si annuncia straordinaria.