Swim | Trama e Dettagli del Film Horror

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024), diretto da Jared Cohn, è unche mescola suspense e brividi, portando il pubblico in un incubo acquatico. Uscito nel 2021, questosi distingue per la suaavvincente e il suo approccio innovativo al genere. In questo articolo esploreremo ladi, i principali protagonisti e alcune curiosità sul. Tutto su “”, ildi Jared Cohn – VelvetMagdelIlinizia con una tipica vacanza estiva che ben presto si trasforma in un incubo per i protagonisti. La storia ruota attorno a Lacey Samson (Jennifer Field), che deciderà di staccare dalla sua frenetica vita quotidiana. Per farlo, deciderà di partire per una vacanza, verso una meta esotica. Laseguirà dunque Lacey, impegnata a godersi quella che dovrebbe essere una vacanza rilassante e rigenerante, insieme alla sua famiglia, in una meta da sogno.