Joker | Folie à Deux ecco quando sarà pubblicato il nuovo trailer del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tra non molto potremo dare unsguardo al sequel in versione musical deldi Todd Phillips con il ritorno diEra solo questione di tempo prima che Warner si decidesse a pubblicare undi, che vedrà il ritorno dinei panni del protagonista e villain di Batman e l'esordio dinei panni di una versione completamente reimmaginata di Harley Quinn. Si tratterà del secondodedicato al, dopo il primo arrivato qualche mese fa, e che ci darà modo di dare un'altra occhiata al look del sequel, dato che sembra che la pellicola di Todd Phillips imboccherà la strada del musical jukebox. Da più parti è stato confermato che