Il Diavolo sposa la dinastia Ibrahimovic Maximilian primo contratto da prof

(Di venerdì 19 luglio 2024) Figli d’arte sempre più protagonisti in un calcio alla ricerca di nuovi talenti. L’elenco è lungo e in continuo aggiornamento: da Francesco Gattuso (figlio di Rino) arruolato dalle giovanili dell’Olympique Marsiglia ad Alfonso Montero che gioca nella Juventus, stessa squadra del padre Paolo. E poi i più noti Timothy Weah (figlio di George) e i fratelli Thuram, sbarcati nella nostra serie A. Senza dimenticare Filip Stankovic (che a differenza di papà Dejan gioca in porta) reduce dal buon campionato con la Sampdoria e in trattativa col Venezia fino a Daniel Maldini, che dopo la positiva seconda parte di stagione al Monza potrebbe ora rinnovare col Milan (assistito dal fratello procuratore Christian) ilin scadenza nel 2025. Ma c’è un’altrache continua, nel segno di un cognome pesante che mette pressione e resta scritto sulle maglie rossonere.