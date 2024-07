Avellino individuato l’esterno per la fascia sinistra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ha‘alternativa per la. Dopo aver sondato Filippo Costa del Vicenza, visto le richieste esose del club veneto, la triade guidata da Giorgio Perinetti ha virato su Damiano Cancellieri, 23 anni, di proprietà del Perugia. “Puddu”, soprannome che gli hanno dato i compagni ai tempi del Monterosi per via del suo passato al Cagliari, è pronto a prendersi la scena in Irpinia. Nell’ultima stagione con la casacca dei grifoni, Cancellieri ha collezionato ventisette presenze, 1 gol e 2 assist. Il classe 2001 dovrebbe arrivare alla corte di Michele Pazienza a titolo definitivo. Nel frattempo, il tecnico di San Severo, dopo il secondo test amichevole nel ritiro di San Gregorio Magno ha blindato Daniele Liotti. Quest’ultimo finito nel mirino di alcuni club di Serie B. Nel frattempo prendono forma le prime uscite dalla rosa.