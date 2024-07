Strano oggetto antico ha lasciato perplesso internet

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 18 luglio 2024) Di recente una persona hachiedendo consigli su cosa fosse questo. Dopo averlo trovato in un cassetto del letto, la persona ha postato un’immagine del suo ritrovamento sul subreddit “What Is This Thing?” di Reddit. La maggior parte delle persone non è riuscita a capirlo Fino a quando qualcuno ha commentato che potrebbe essere la versione antica di unche molti di noi usano per prendersi cura delle unghie! Credit: Reddit.com.La cura delle unghie è stata un’attività intramontabile per le persone nel corso della storia, e uno strumento che ha superato la prova del tempo è la lima per unghie lucidante. Questi piccoli gadget, spesso trascurati nel vasto mondo degli strumenti di bellezza, hanno una storia affascinante.