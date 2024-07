Tour de France 2024 16esima tappa | Philipsen pareggia il conto e riapre la lotta per la maglia verde

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024) Il belga Jasper(Alpecin Deceuninck) ha vinto in volata la sedicesimadel 111°de, da Gruissan a Nîmes lungo 189 chilometri nel cuore del Midì. In quello che dovrebbe essere stato l’ultimo sprint di questa edizione della Grande Boucle, il vincitore della Milano-Sanremo ha trionfato in modo enfatico, replicando il successo di venerdì scorso a Pau. Al secondo posto, a una macchina di distanza, si è piazzato il tedesco Philip Bauhaus (Bahrain Victorious) che ha preceduto il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Questo risultato, unito alla caduta, che sembrerebbe non aver avuto conseguenze, della, Biniam Girmay (Intermarchè Wanty) ha riaperto laper la classifica a punti conche, salendo a quota 344, si è avvicinato all’eritreo, fermo a 376.